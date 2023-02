Adolescentes são detidos pela PM com moto suspeita

Moto estava sem placa e com a numeração raspada (motor e chassi) - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto sem placa e com a numeração do motor e do chassi raspadas foi apreendida por policiais militares nesta sexta-feira, 10, na rua Manoel Pereira Ferreira, no Jardim Santa Felícia. O veículo estava em poder de dois adolescentes, ambos sem capacetes. O piloto com 16 anos e o garupa, com 15 anos.

Após a abordagem, um dos infratores teria dito que o moto seria proveniente de leilão e que tinha comprado de um conhecido por R$ 1,2 mil.

Porém, diante das irregularidades, os infratores foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe e a moto recolhida ao pátio municipal.

