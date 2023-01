Adolescentes são detidos pela RPM após roubo a residência em São Carlos

Prisma roubado foi apreendido: estava sem o para-choque e com avarias - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM) detiveram por volta das 13h40 desta quinta-feira, 26, dois adolescentes envolvidos (e reconhecidos pelas vítimas), de 16 e 17 anos respectivamente, em um assalto ocorrido na noite anterior no Jardim Hikare, quando um casal (a mulher de 54 anos e o marido, de 62 anos), foram feitos reféns.

Após momentos de pânico nas mãos de três criminosos, as vítimas foram rendidas e ameaças de morte. Da casa foram levados um Ônix cinza placas FUL-4411 e um Prisma preto, além de objetos de valor e joias.

Posteriormente o trio fugiu e as vítimas acionaram a Polícia Militar e em diligências, chegaram até o Prisma que estava sem o para-choque dianteiro, com avarias e em estado de abandono no cruzamento das ruas Joaquim A.R. Souza com a Gastão Vieira, no Jardim Santa Felícia.

Com o auxílio de câmeras de segurança de vizinhos, os policiais viram dois desconhecidos saindo do carro e anotaram as características. Minutos depois os suspeitos retornaram ao local do carro e ao ver a viatura tentaram a fuga, mas foram abordados. Eles estavam usando um anel e um relógio levados da casa assaltada.

Ao serem indagados, os dois adolescentes de 16 e 17 anos confessaram ainda que mais objetos roubados estariam na casa do avô de um deles, na rus Riskalla Haddad e na moradia da mãe do outro, na rua José Fischer. Delataram ainda que o Ônix estaria com o terceiro comparsa, e que moraria na rua Ambrosio dos Santos, no Planalto Paraíso, porém o veículo não foi localizado.

Diante dos fatos, os produtos recuperados foram apreendidos pelos policiais militares, bem como o Prisma avariado e encaminhados à CPJ. O casal reconheceu ambos como participantes no assalto e o adolescente de 16 anos tinha ainda em seu desfavor um mandado de busca e apreensão, sendo posteriormente recolhido à Fundação Casa de Araraquara.

