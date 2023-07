Adolescentes são detidos após roubar celular no Santa Paula

Dois adolescentes de 15 e 17 anos foram detidos na noite de sexta-feira (30), após roubarem um celular no Santa Paula.

O roubo aconteceu quando um jovem de 26 anos caminhava pela calçada da rua onde mora e foi abordado pelos menores, que exigiram que ele entregasse o celular.

Com a ajuda de um amigo, a vítima rastreou o celular e chamou a polícia, que o acompanhou até o Jardim Hikari, onde indicava a localização do aparelho.

Os policiais abordaram um suspeito, que estava com um celular nas mãos, e a vítima acionou o bip do aparelho, que começou a apitar no bolso do suspeito.

O adolescente entregou o telefone e confessou o roubo, sendo conduzido ao plantão policial e posteriormente encaminhado à Fundação Casa de Araraquara.

Posteriormente, a Polícia Militar foi acionada no Cidade Araci, onde havia um menor que havia cometido um crime e queria se entrega.

Uma equipe foi até o local e entrou em contato com o adolescente, que confessou ter participado do roubo do celular no Santa Paula.

Ele também foi detido, conduzido ao plantão policial e encaminhado à Fundação Casa de Araraquara.

