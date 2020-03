Adolescentes são acusados de assalto a loja no Aracy 2

Crédito: Arquivo/SCA

Dois adolescentes foram apreendidos nesta segunda-feira, 16, acusados de assaltar um estabelecimento comercial na rua Rubens Fernando Monte Ribeiro, no Cidade Aracy 2.

Segundo apurado, policiais militares foram acionados via Copom para atenderem o crime e em diligências com as características dos suspeitos e da moto utilizada, localizaram ambos em frente a uma casa na rua Professor Sebastião Gomes, no mesmo bairro. Na casa havia ainda uma segunda moto com o chassi suprimido.

Após revista, os PMs localizaram o dinheiro levado da loja. Mas a arma não foi localizada. Os infratores foram reconhecidos pela vítima.

Encaminhado ao 2º DP, os adolescentes foram posteriormente recolhidos ao NAI.

