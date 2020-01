Adolescentes roubam bicicleta de criança no Azulville

Imagem ilustrativa -

Dois adolescentes roubaram uma bicicleta de uma criança, na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Azulville.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um garoto de 12 anos saiu para brincar com cinco amigos, por volta das 16h30, na Rua Massao Matubaro. Somente ele estava de bicicleta.

Em certa ocasião, surgiram dois adolescentes, que estavam de a pé, e com uso de uma faca e mediante ameaça pediram a entrega da bicicleta.

Após pegarem a bicicleta, evadiram do local e tomaram rumo ignorado.

As crianças disseram que um dos autores tinha estatura de 1 metro, com cerca de 10 anos, de cor parda. O outro aproximadamente 1,30 metro, branco, fazendo uso de correntes douradas no pescoço e no pulso.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial.

