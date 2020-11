Adolescentes acusados de raptar bebê da Casa Abrigo são detidos

Crédito: Luciano Lopes

Foram detidos nesta noite de sexta-feira (27) os três adolescentes acusados de raptar um bebê que estava na Casa Abrigo e sua mãe, também menor de idade.

De acordo com informações, o trio, simulando estar armado, invadiu o local e levou o bebê, que é filho de um deles, e mãe da criança, que seria sua amásia.

A Polícia Militar foi acionada e o educador da Casa Abrigo informou a identidade e o endereço do pai do bebê, então a equipe composta pelos Cabos Neto e Ludugerio foi até a residência, no Jardim Gonzaga e deteve os quatro adolescentes, encaminhando-os ao plantão policial, onde eles foram ouvidos e liberados.

