Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto em represa

Bombeiros encontraram o corpo do adolescente - Crédito: Maycon Maximino

Terminou de forma triste o desaparecimento do adolescente Fabrício da Silva Reis, de 15 anos. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quarta-feira (18) em uma represa no Valparaíso. O reconhecimento foi feito pelo pai.

Fabrício desapareceu de casa na madrugada da última segunda-feira (16). Desde então buscas foram realizadas pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e até pelo canil do BAEP.

O São Carlos Agora acompanha o caso desde o dia do desaparecimento.

A reportagem apurou que a mãe relatou à Polícia que a família foi dormir na noite de domingo (15) e que o adolescente estava na sala e, posteriormente, foi para o quarto assistir vídeos. A mãe disse que por volta das 5h40 de segunda-feira foi acordar o filho para ir à escola e não o encontrou no quarto. Em seguida foi até o quintal e não localizou a bicicleta dele. A família então ficou desesperada e iniciou as buscas com ajuda de populares.

Um conhecido avisou o pai do garoto que populares tinham encontrado a bicicleta perto de uma represa, na região do Valparaiso II, cerca de dois quilômetros de onde o garoto morava. Por dois dias buscas foram realizadas, inclusive na represa, mas o adolescente não havia sido encontrado.

O jovem estudava em Água Vermelha e uma das amigas recebeu uma mensagem dele durante a noite de domingo. Fabrício disse que se ele não fosse para escola era para dizer que amava muito a família e que gostava muito da amiga e de um colega. Disse ainda que estava cansado de sofrer neste mundo.

