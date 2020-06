Adolescente procurado por tráfico e roubo é detido

Um adolescente que era procurado pela polícia foi detido nesta noite de sexta-feira (12), no Maria Estela Fagá.

Policiais da ROCAM realizavam um patrulhamento quando avistaram o menor, com as mesmas características do procurado.

Ao perceber que seria abordado, o adolescente subiu em um telhado para tentar escapar, mas uma equipe da Força Tática foi em apoio e assim montaram o cerco, detendo o procurado.

Ele está envolvido com o tráfico de drogas e em roubos a uma padaria no Jardim dos Coqueiros e a outro estabelecimento comercial, por isso foi encaminhado ao plantão policial e liberado à genitora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também