Adolescente invade CEMEI e abandona sacola com drogas no Cidade Aracy

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos foi flagrado com drogas no final da tarde esta terça-feira (29), no bairro Cidade Aracy. Na fuga, ele invadiu a C.E.M.E.I. Profª Maria Alice Vaz De Macedo.

Guardas Municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local quando suspeitaram do garoto que ao ver a viatura empreendeu fuga pulando o muro da escola. No trajeto ele abandonou uma sacola com pedras de crack e cápsulas de cocaína.

O adolescente infrator acabou abordado em um terreno ao lado. Ele foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também