Adolescente fica ferido em acidente de bicicleta na Vila Nery

10 Out 2023 - 19h26 Por Redação São Carlos Agora

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 12 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com a sua bicicleta na Vila Nery. Segundo informações, ele conduzia a bike pelo cruzamento das ruas Monteiro Lobato e Carlos Botelho, quando colidiu contra a traseira de um carro. As causas do acidente são desconhecidas.

O garoto sofreu ferimentos leves, contudo precisou ser atendido pelo Samu. Após receber os primeiros atendimentos da motolância, foi encaminhado até a Santa Casa para avaliação médica.

