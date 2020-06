Adolescente empresta moto de amigo para ‘rolezinho’ e é detido pela GM

Crédito: Maycon Maximino

A irresponsabilidade de um amigo e de um adolescente custou caro na manhã desta terça-feira, 16. Enquanto abastecia, o piloto foi flagrado pela GM e acabou detido. A moto, foi apreendida.

O São Carlos Agora apurou que uma guarnição da Guarda Municipal estava em um posto de combustíveis no cruzamento da Alameda dos Crisântemos com a rua Franklin Brasiliense, no Jardim Centenário, região do Parque do Kartódromo, quando um motociclista parou para abastecimento.

Um dos GMs suspeitou do piloto e fez a abordagem, constatando que tinha 17 anos. Indagado, afirmou que teria emprestado a motocicleta de um amigo para um ‘rolezinho’. Teria ido ao posto apenas para abastecer.

Diante do flagrante, o adolescente foi encaminhado ao 3º e 5º DPs e ficou à disposição da autoridade policial. A moto foi recolhida ao pátio municipal.

