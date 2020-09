Adolescente é socorrida inconsciente após colisão entre carro e moto no Botafogo

Crédito: Maycon Maximino

Uma adolescente de 16 anos foi socorrida em estado grave após se envolver em um acidente na tarde desta terça-feira (22), em um perigoso cruzamento, no Jardim Botafogo, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local da colisão, o motociclista de 23 anos seguia com a namorada na garupa pela avenida José Pereira Lopes sentido Botafogo/Zavaglia e no cruzamento com a rua Gipsy Garcia Ferreira não percebeu que o Gol realizava conversão à esquerda e colidiu na lateral do carro.

O casal foi arremessado com violência contra o asfalto. A adolescente de 16 anos que estava na garupa ficou inconsciente e recebeu os primeiros atendimentos de um médico que passava pelo local. Em seguida ela e o namorado foram socorridos pelo Samu e encaminhados até a Santa Casa.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

