Adolescente é pego com entorpecentes no São Carlos 5

Crédito: Divulgação

Um adolescente foi flagrado com entorpecentes por volta das 9h30 desta sexta-feira, 4, na rua José Quatrochi, no São Carlos 5. Denúncias via Copom davam conta que havia um suspeito na prática do tráfico.

Uma equipe da PM foi ao local e abordaram o infrator. Após revista, localizaram em seu poder 13 porções de maconha e 25 pinos de cocaína. Consulta feita sobre os seus antecedentes, davam conta que ele tinha passagens por roubo e receptação.

Encaminhado à Dise, ficou à disposição da autoridade policial e posteriormente liberado para sua mãe.

