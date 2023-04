SIGA O SCA NO

Um adolescente foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (19) após ser abordado durante Operação Saturação defronte ao Pronto Socorro do Jardim Cruzado. Com ele havia uma nota de R$ 100,00 com sinais de adulteração.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Ibaté, onde o delegado apreendeu a nota que será encaminhada para a perícia.

