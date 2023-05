Adolescente é flagrado portando faca em escola no Centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi detido no final da manhã desta segunda-feira (8) após ter sido flagrado com uma faca na mochila dentro da Escola Estadual Álvaro Guião, no Centro de São Carlos.

Segundo o SCA apurou, a Polícia Militar foi acionada após denúncias e conduziu o estudante até a sala da diretoria e questionado se portava alguma arma branca, inicialmente negou, porém na revista na mochila foi encontrada uma faca. Mesmo assim o adolescente disse que alguém teria colocado o objeto na mochila.

O padrasto do garoto compareceu na escola, onde reconheceu a faca como sendo sua e informou que o enteado a pegou sem sua autorização.

A mãe do adolescente esteve na delegacia e assinou um termo de compromisso para apresentar o filho no Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) quando for solicitado.

Após o registro da ocorrência, os envolvidos foram liberados.

