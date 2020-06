Adolescente é flagrado pela GM em local conhecido como “ponto de tráfico”, no Santa Angelina

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi flagrado na tarde desta quinta-feira, 18, com entorpecentes na Avenida João Dagnone com a rua Dr. Gildenei Carreri, no Jardim Santa Angelina.

O local é conhecido nos meios policiais como ponto de tráfico e uma viatura do Canil da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo fez a abordagem no infrator que estava em atitude suspeita.

Após revista localizaram em seu poder dois pinos de cocaína, uma pedra de crack e uma porção de maconha, além de R$ 117,50.

Encaminhado à Dise, ficou à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

