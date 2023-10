Adolescente é flagrado pela Força Tática com moto furtada no Planalto Verde

Adolescente pilotava moto furtada no Planalto Verde - Crédito: Divulgação

Uma CG Titan 125 verde, foi apreendida por policiais militares da Força Tática por volta das 19h deste domingo, 1, na rua Antônio dos Santos, no Planalto Verde. O veículo estava sem a placa.

Os PMs realizavam patrulhamento quando viram o veículo. Por levantar suspeita, foi feita a abordagem. Indagado sobre a procedência da moto, o infrator disse que teria adquirido na “feira do rolo” por R$ 300. Foi feita consulta via Copom através do número do motor e constou produto de furto ocorrido na sexta-feira, 29, e tratava-se de uma CG 125 Titan KS verde.

Acompanhado da mãe, o infrator foi encaminhado à CPJ e o delegado de plantão Adriano Calsen Alexandrino elaborou RDO de ato infracional de receptação. Posteriormente foi liberado para a responsável.

