Adolescente é flagrado pela Força Tática com drogas no Arnon de Mello

A droga que foi apreendida pela Força Tática - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, PMs da Força Tática detiveram um adolescente de 16 anos por volta das 19h43 desta quarta-feira, 19, no cruzamento das ruas José Quatrochi com a Mário Pizani, no Arnon de Mello.

O local é conhecido por ser um “ponto de tráfico” e no local flagraram o suspeito realizando o comércio com um motociclista que conseguiu a fuga. Já o infrator foi abordado e com ele havia duas porções de maconha e três pinos com cocaína, além de R$ 41.

Nas proximidades, os PMs localizaram ainda mais 97 pinos com cocaína, 45 porções de maconha, 186 pedras de crack e duas máquinas de cartão.

O adolescente foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. Droga e dinheiro, apreendidos.

Leia Também