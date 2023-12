Adolescente é flagrado com drogas em carro furtado no Santa Felícia

A droga que estava em poder do infrator foi apreendida - Crédito: Divulgação

Um adolescente foi flagrado por policiais militares em um carro furtado e com entorpecentes. O crime teria ocorrido por volta das 2h30 desta quarta-feira, 134, no cruzamento das ruas José Quatrochi com a Rubens do Amaral, no Santa Felícia.

Os PMs foram alertados via Copom que um veículo furtado teria sido detectado pelo radar inteligente localizado na Avenida Miguel Petroni. Uma equipe iniciou diligências e conseguiu localizar o carro no cruzamento em questão e correspondia com o veículo furtado.

Feita a abordagem, os policiais notaram que o motorista seria um adolescente e em revista, localizaram em sua posse 9 gramas de cocaína e 41 gramas de maconha. Indagado, disse que iria comercializar a droga.

O infrator foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e posteriormente liberado para a mãe. A carro foi restituído à proprietária.

