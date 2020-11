Adolescente é flagrado com moto furtada no Antenor Garcia

Um adolescente foi detido na noite de sábado (31), após ser flagrado em posse de uma motocicleta furtada.

Uma equipe da Polícia Militar, composta pelo Cabo Luciano e Soldado Furiato, estava em patrulhamento pelo Cidade Aracy, quando foi irradiado via COPOM que uma CG branca que estava com queixa de furto havia saído do Antenor Garcia em direção ao Jardim Zavaglia.

Os policiais deslocaram-se rapidamente e com apoio de outra equipe da PM, composta pelo Tenente Regazzoni e Cabo Araújo, conseguiram abordar o veículo na Estrada da Servidão, confirmando após consultar o chassi, que a moto realmente era produto de furto do dia 29/10.

A motocicleta foi apreendida e o menor foi liberado aos responsáveis.

