Adolescente é flagrado com maconha, crack e maconha no Santa Angelina

Droga e máquinas que estavam em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi flagrado por policiais militares da Força Tática fazenda tráfico de entorpecentes. O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Dr. Gildney Carreri com a rua Gaudêncio Zaninetti, no Jardim Santa Angelina.

Os PMs notaram o infrator saindo de um terreno em um local conhecido como “ponto” de vendas de drogas. Em suas mãos, uma sacola. Feita a abordagem, os policiais localizaram em seu poder 72 pinos com cocaína, 18 pedras de crack e 80 porções de maconha, além de duas máquinas de débito/crédito.

O adolescente foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. O material foi apreendido.

