Adolescente é flagrado com entorpecentes pela GM

A droga que estava em poder do adolescente infrator - Crédito: Divulgação

Um adolescente foi flagrado por guardas municipais do GAM com entorpecentes na noite desta quarta-feira, 31. O fato aconteceu no cruzamento das ruas José Quatrochi com a Rubens Barbosa, no Arnon de Mello, por volta das 23h50.

Os GMs patrulhavam o bairro quando viram dois suspeitos que correram. Entraram em uma moradia que estaria vazia e no quintal um dos acusados foi abordado. Com ele, uma sacola com 181 pinos com cocaína e 13 porções de maconha. No local onde os suspeitos estavam, foi localizado um maço de cigarro e dentro havia mais 9 pinos com cocaína, R$ 30 e um celular.

O suspeito abordado, era um adolescente. O comparsa fugiu. Indagado, confessou o crime e foi encaminhado à CPJ. A droga foi apreendida.

Leia Também