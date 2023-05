Adolescente é flagrado com entorpecentes pela Força Tática

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi flagrado com entorpecentes por PMs da Força Tática. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira, 26, na rua José Quatrochi, no Arnon de Mello. O local é conhecido como “ponto” de tráfico.

Ao mexer em um monte de entulho, o infrator levantou suspeitas. Os policiais realizaram a abordagem e com ele foi localizado dinheiro. No lixo, estariam as porções de maconha.

Encaminhado à CPJ, ficou à disposição da autoridade policial. A droga, apreendida.

Leia Também