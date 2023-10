Adolescente é flagrado com entorpecentes no Santa Angelina

A droga que estava em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares com entorpecentes no cruzamento das avenidas Doutor Gildeney Carreri com a João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

Os PMs receberam denúncias anônimas e até, mostrando o suspeito praticando o tráfico. Uma equipe do Rádio Patrulhamento Padrão foi ao local e na chegada, depararam com o infrator que chegou a dispensar uma sacola com maconha, cocaína e crack. O suspeito tentou ainda a fuga. Apreendido, o acusado e as drogas foram apresentadas na CPJ.

