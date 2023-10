Adolescente é flagrado com entorpecentes no Santa Angelina

A droga que estava em poder do adolescente - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares na tarde desta quarta-feira, 4, no cruzamento das Avenidas João Dagnone com a Doutor Gildeney Carreri, no Jardim Santa Angelina. Com ele foi encontrado entorpecentes.

Os PMs foram acionados via Copom, dando informação que um homem estaria realizando o tráfico pelo local e os policiais encontraram o infrator que estaria segurando em uma das mãos uma sacola plástica. Ele foi abordado e em revista, localizaram uma sacola com 39 porções de maconha, uma porção maior do mesmo entorpecente, 30 pinos com de cocaína e 30 pedras de crack, além de R$ 262,95.

O adolescente foi apresentado na CPJ, sendo posteriormente liberado a um responsável. Droga e dinheiro apreendidos.

