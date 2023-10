Adolescente é flagrado com entorpecentes no CDHU

O material que estava em poder do infrator no CDHU - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais militares da Força Tática na noite desta terça-feira, 25, durante operação para coibir o tráfico de drogas em São Carlos.

O flagrante aconteceu no CDHU, na Vila Isabel. Os policiais viram o infrator pelo condomínio 2. Ocorreu uma tentativa de fuga, mas foi abordado e com ele, localizado uma pochete que continha em seu interior, 62 pedras de crack, 48 pinos com cocaína, 107 porções de maconha, um iPhone e R$ 18,60. Após confessar o crime, foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. Droga, dinheiro e celular foram apreendidos.

