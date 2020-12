Adolescente é flagrado com entorpecentes no Boa Vista

Crédito: Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi flagrado por guardas municipais, com entorpecentes por volta das 14h desta terça-feira, 15, na Avenida Henrique Gregori, no Boa Vista.

Os GMs realizavam patrulhamento preventivo quando perceberam a presença de cinco suspeitos próximos ao Cemitério Santo Antonio de Pádua. Foi feita a abordagem e após revista, encontraram com o infrator R$ 31,75 e em um terreno, após a cachorra Naja varejar, um estojo porta-óculos. No interior haviam 20 pinos com cocaína e 11 porções de maconha.

O adolescente assumiu comercializar os entorpecentes, sendo conduzido à Dise e ficou à disposição da autoridade policial.

