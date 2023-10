Adolescente é flagrado com entorpecentes no Arnon de Mello

SIGA O SCA NO

13 Out 2023 - 10h55

13 Out 2023 - 10h55 Por Redação

Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática durante patrulhamento na manhã desta sexta-feira, 13, detiveram um adolescente de 16 anos na rua José Quatrochi, no Arnon de Mello. Os PMs realizaram a abordagem em três homens que estavam em atitude suspeita em um local conhecido como “ponto” de tráfico. Antes, o trio tentou a fuga.

Durante revista, os PMs encontraram com o infrator três porções de maconha, dois pinos com cocaína e R$ 20. Em terreno próximo foram feitas diligências, sendo encontrada uma sacola plástica, que tinha em seu interior 94 porções de maconha e mais 103 pinos com cocaína.

O adolescente, que possui passagens criminais, foi apreendido e apresentado à CPJ com todo o material. Após registro de boletim de ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas, foi liberado para um responsável.

