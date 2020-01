Adolescente de 13 anos é flagrado com entorpecentes em campinho de futebol

Crédito: Divulgação

Um adolescente de 13 anos foi flagrado por policiais militares por volta das 8h desta quarta-feira, 22, na rua João Paulo, em um campinho de futebol, no Cidade Aracy l. Ele foi acusado de tráfico de entorpecentes.

Os PMs foram comunicados via Copom que um suspeito estaria realizado a prática ilegal do comércio de drogas. Ao chegar no local, o infrator tentou a fuga, mas acabou detido.

Após revista, localizaram em seu poder 10 pinos de cocaína e 17 porções de maconha. Encaminhado à Dise foi posteriormente recolhido ao NAI.

