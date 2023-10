Adolescente é flagrado com drogas pela Força Tática

SIGA O SCA NO

05 Out 2023 - 06h55

05 Out 2023 - 06h55 Por Marcos Escrivani

A droga encontrada em poder do adolescente - Crédito: Divulgação

Com passagens policiais por tráfico de drogas e receptação, um adolescente de 17 anos foi flagrado com entorpecentes por policiais militares da Força Tática. O crime teria ocorrido na noite desta quarta-feira, 4, na rua Antônio Busto Alabarca, no Cidade Aracy.

O local é conhecido como “ponto” de tráfico e os PMs realizavam patrulhamento quando abordaram o acusado em atitude suspeita. Após revista, localizaram em seu poder uma máquina de débito/crédito e R$ 114. Após ser indagado, assumiu que iria realizar o comércio pelo local e apontou aos PMs onde estaria o entorpecente, em um poste na mesma rua. No local, os policiais encontraram uma sacola com 71 porções de maconha, 37 pinos com cocaína e 165 pedras de crack.

O infrator foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. Já o dinheiro, máquina e drogas, apreendidos.

