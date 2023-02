Adolescente é flagrado com drogas no Jardim Beatriz

SIGA O SCA NO

Celulares, droga e dinheiro foram apreendidos pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Duas vezes em um mesmo mês. A primeira ocorrência no dia 4 e agora, 20 dias depois, o “repeteco”. Na manhã desta sexta-feira, 24, um adolescente de 15 anos foi flagrado pela mesma equipe de policiais militares no tráfico de entorpecentes. O fato aconteceu na rua Coronel Leopoldo Prado, no Jardim Beatriz, em um local conhecido como “ponto” pelos vendedores e usuários de drogas na região.

Três pessoas estavam em atitude suspeita e com a aproximação da viatura fugiram. O infrator chegou a arremessar algo embaixo de um portão, posteriormente recuperado.

Abordado e após revista, estava em seu poder um celular, drogas e dinheiro. No objeto arremessado estavam mais dois celulares.

Todo o material foi apreendido e o adolescente encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe.

