Adolescente é flagrado com drogas na Vila Jacobucci

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 14 anos foi flagrado com drogas na tarde desta sexta-feira (2), no cruzamento das ruas Antonio Rogano e Antenor Rodrigues Camargo, no bairro Jacobucci.

A equipe ROCAM realizava patrulhamento pelo local quando avistou o adolescente com uma sacola. Ele foi abordado e na sacola havia drogas.

Perto de onde o menor estava foram encontrados mais entorpecentes.

O adolescente foi conduzido até o plantão policial da CPJ, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

Leia Também