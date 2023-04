Adolescente é flagrado com drogas e moto adulterada

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi detido na noite desta quarta-feira (26) após ser flagrado pela Polícia Militar com drogas e conduzindo uma motocicleta adulterada.

PMs da Força Tática faziam patrulhamento pela alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310) com avenida Capitão Luís Brandão, quando o condutor da motocicleta se comportou de forma suspeita, o que motivou a abordagem.

Os policiais constataram que a moto estava com a numeração do motor e do chassis suprimidos.

Já com o adolescente havia dinheiro e pedras de crack que ele teria confessado que iria vender no bairro Jacobucci.

O individuo foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

