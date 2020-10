Adolescente é flagrado pela GM com dinheiro e arma falsa na Vila Prado

09 Out 2020 - 06h18

Em atitude suspeita, um adolescente de 16 anos foi detido por guardas municipais por volta das 20h30 desta quinta-feira, 8, na Vila Prado.

Os GMs realizavam patrulhamento pela USF do CDHU e quando retornavam para a UPA Vila Prado, viram o adolescente e realizaram a abordagem no cruzamento das avenidas Morumbi com a Grécia.

Após revista, localizaram uma arma falsa e um volume de dinheiro em duas sacolinhas plásticas. Contabilizado, somou a quantia de R$ 729,20.

Diante do fato, o suspeito foi detido e encaminhado ao plantão, onde teve que se explicar à autoridade policial.

