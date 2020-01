Adolescente é flagrado com crack, maconha e cocaína no Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 15 anos foi flagrado com maconha e cocaína no início da tarde desta sexta-feira, 10, na Avenida João Paulo, no Cidade Aracy 1.

Policiais militares em patrulhamento preventivo notaram que o infrator entregava algo para uma pessoa. Foi feita a abordagem e após revista, localizada a droga e uma quantia em dinheiro. Próximo a ele, em um cano de água de uma residência foi localizado cocaína, maconha, crack e outra quantia em dinheiro.

Detido, foi encaminhado à Dise e ficou à disposição da autoridade policial.

