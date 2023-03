Adolescente é flagrado com cavalo furtado do Posto Zootécnico de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi flagrado com um cavalo furtado do Posto Zootécnico de São Carlos no dia 14 de fevereiro.

Segundo informações, o secretário de agricultura e abastecimento, Paraná Filho passava pela avenida São Carlos quando viu o acusado com o cavalo que tinha junto ao corpo uma marca do Posto Zootécnico. Rapidamente ele avisou a Guarda Municipal que foi atrás do indivíduo.

A abordagem foi realizada na Alameda das Orquídeas, no bairro Cidade Jardim.

O adolescente disse que pagou R$ 2 mil pelo animal e não sabia que ele era furtado.

A ocorrência foi apresentada na CPJ e o cavalo novamente levado para o Posto Zootécnico. Já o garoto foi liberado.

