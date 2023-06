Adolescente é flagrado com bike furtada no Arnon de Melo

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma bicicleta para uso de mountain bike foi furtada na madrugada de quarta-feira, 21, de uma casa na rua José Teixeira, no Jardim Santa Felícia e flagrada com um adolescente na rua José Quatrochi, no Arnon de Melo.

Por estar atendendo a uma denúncia de tráfico de entorpecentes, PMs abordaram um adolescente de 17 anos que estaria com a bike. Ele disse não saber a procedência e teria pego a bike “para dar umas voltas”.

O veículo foi apreendido, momento em que a vítima de 37 anos compareceu na CPJ e disse que aquela seria sua bike e teria sido furtada durante a madrugada após um suspeito de entrado na garagem após forçar o portão. O veículo foi restituído à vítima.

