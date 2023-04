Adolescente é flagrado com arma e simulacro, dentro de veículo, no CDHU

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um adolescente de 17 anos foi detido na madrugada deste domingo (23), após ser flagrado transportando um revólver e um simulacro de pistola, em um carro, no CDHU.

Policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina pela região, quando cruzaram com um Gol pela Rua da Paz e perceberam que um dos passageiros ficou muito nervoso ao vê-los, por isso resolveram abordá-lo.

Os três ocupantes do veículo foram revistados e nada ilícito foi encontrado, porém dentro do carro, encontraram a arma e o simulacro, enrolados em um pano.

O condutor disse que trabalha como "uber" particular e que os dois eram passageiros, que eles pagaram R$ 20,00 para serem levados da Praça da Mangueira, no CDHU, até o centro da cidade. Depois queriam ir até o "pico", que fica atrás do condomínio Swiss Park, e ele disse que pagassem mais R$ 10,00, mas como não tinham, voltaram para o CDHU.

Sobre a arma e o simulacro, o motorista alegou não saber que o passageiro estava levando.

O outro passageiro também disse que não sabia de nada, já o menor, assumiu a posse dos objetos e disse que os adquiriu de um viciado em drogas, poucos momentos antes, mas não deu mais detalhes e nem soube dizer quem era.

Ele foi detido e conduzido ao plantão policial, onde foi registrado o ato infracional e ele foi entregue à sua avó.

