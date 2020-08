Adolescente é detido por tráfico no Arnon de Mello

Crédito: Luciano Lopes

Um adolescente de 15 anos foi detido por tráfico de drogas, na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Arnon de Mello.

Após denúncia de tráfico via COPOM, os policiais militares Cabos Francisco e Gigante, com o apoio do Comando de Força e do Canil da Guarda Municipal, foram até uma residência na rua José Quatrocchi e encontraram 7 pinos de cocaína e R$ 30,00 em dinheiro com o menor, além de 6 porções de maconha em uma casa desabitada, na rua Rubens do Amaral e 26 pinos de cocaína no muro dessa residência.

As drogas foram apreendidas e o adolescente foi conduzido ao plantão policial, sendo liberado aos responsáveis.

