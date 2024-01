Adolescente é detido pela Força Tática com moto furtada

Moto furtada foi apreendida por PMs da Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática, durante patrulhamento preventivo, recuperaram uma moto produto de furto. O flagrante aconteceu por volta das 17h30 desta terça-feira, 2, na Avenida Marginal Norte, no Vida Nova São Carlos. Um adolescente de 17 anos foi detido.

Os PMs notaram a movimentação de duas motos. Uma delas, um CG preta, não condizia com o veículo e outra, uma YBR preta estaria sem a placa.

Os pilotos, ao perceberem a presença da viatura, mudaram o comportamento. O que estava na CG abandonou a moto e fugiu. Porém, o da YBR tentou fuga, sendo abordado e após vistoria, foi constatada em ambas que tanto a numeração do chassi quanto a do motor estariam raspados e pinados.

O piloto, que era adolescente, passou por revista e ao ser questionado, disse que teria comprado por R$ 900 e que o piloto da outra moto seria seu amigo. Diante aos fatos o infrator e a motos foram encaminhados à CPJ, quando os PMs tiveram acesso a uma conversa do detido com um desconhecido no WhatsApp onde estaria a foto de como era a moto inclusive sendo possível visualizar a placa original da YBR. Após pesquisa, constatou que seria produto de furto ocorrido no dia 21 de novembro do ano passado.

As duas motos foram apreendidas e o adolescente, após as deliberações de praxe, liberado para a sua mãe.

