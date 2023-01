Adolescente é detido com drogas pela Força Tática no Jardim Zavaglia

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 15 anos foi detido por policiais militares da Força Tática com entorpecentes por volta das 22h30 desta segunda-feira, 23, no interior da ONG Nave Sal da Terra, na rua José Raimundo, no Jardim Zavaglia.

Os PMs informaram que estavam em patrulhamento preventivo em um local conhecido como “ponto” no bairro e ao passar em frente a ONG, viu o adolescente em atitude suspeita que tentou a fuga.

O infrator foi abordado no interior do prédio. Com ele havia uma garrafa plástica com 37 pinos com cocaína e 8 porções de maconha. Foi localizado em seu poder, ainda R$ 26 e um celular. Tudo foi apreendido e o infrator encaminhado à CPJ.

Leia Também