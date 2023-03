Adolescente é detido com drogas na cueca em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 15 anos foi detido por tráfico de drogas, na noite de sábado (11), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina e ao aproximarem-se do cruzamento das ruas Borborema e Benedito Barreto, perceberam que um jovem fugiu ao vê-los, por isso o acompanharam, abordando-o poucos metros à frente.

A equipe realizou revista pessoal e dentro de uma pochete que estava com ele havia 1 porção de maconha e R$ 30,00 em dinheiro. Já dentro de sua cueca, foi encontrada uma sacola plástica, contendo 65 pinos de cocaína e 47 pedras de crack.

O menor assumiu estar vendendo drogas no local e foi detido.

No começo da abordagem, surgiu uma adolescente de 13 anos, dizendo ser parente do abordado e ficou questionando a ação dos policiais, mas quando os entopecentes foram encontrados, tentou fugir, sendo abordada também. Nada ilícito foi encontrado com ela.

Os dois adolescentes foram conduzidos ao plantão policial e entregues a uma curadora.

Leia Também