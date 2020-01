Um adolescente foi detido em posse de drogas, dinheiro e uma bicicleta furtada nesta noite de sexta-feira (03), no CDHU.

Após denúncia, equipes da ROCAM efetuaram um patrulhamento e conseguiram abordar o menor, encontrando com ele as drogas, o dinheiro e a bicicleta, que estava com queixa de furto.

Ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição do delegado.

