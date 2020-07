Adolescente é detido após roubar caminhonete no Douradinho

Crédito: Luciano Lopes e divulgação

Um adolescente de 16 anos foi detido após roubar uma caminhonete nesta tarde de sábado (11) no Douradinho.

A motorista de 25 anos estacionava a Triton 200 na avenida Luciano Eduardo Félix, em frente a casa de um parente, quando foi rendida pelo menor que estava armado e que chegou em um Vectra prata, conduzido por um comparsa. Ele pediu a chave da caminhonete, que já estava no contato e fugiu com o veículo em direção à rodovia Washington Luiz.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe que estava no Jardim Embaré, posicionada próximo à rodovia, visualizou a Triton passando.

Os policiais iniciaram um acompanhamento até as proximidades do posto Nossa Senhora de Fátima, onde o bandido entrou em uma estrada de terra em direção ao canavial e foi abordado.

Com ele foram encontrados R$ 950,00, que pertenciam a vítima e arma usada no crime, com 6 munições.

O adolescente, já é conhecido nos meios policias e acredita-se que ele ia encontrar-se com seu comparsa para esconderem a caminhonete que posteriormente seria vendida ou desmontada. Ele foi encaminhado ao NAI e posteriormente à Fundação Casa.

O suspeito de ser o comparsa dele também é conhecido pela polícia, mas não foi localizado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também