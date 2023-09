Adolescente é detido após furtar residência em Ibaté

SIGA O SCA NO

Um adolescente foi detido na madrugada deste domingo (24), em Ibaté, após confessar o furto a uma residência.

De acordo com o morador da residência localizada na Rua Paulino Carlos, ele viajou e quando voltou, percebeu que sua casa havia sido alvo de furto e acionou a polícia.

Através das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o autor do furto, que é menor de idade, foi localizado e confessou o crime.

Na residência do adolescente foram localizados um par de tênis, duas camisas, uma mochila e uma chapinha de cabelo, todos produtos deste furto, e ele ainda contou que alguns dos objetos já haviam sido vendidos, sendo que uma escada, ele havia vendido ao proprietário de uma lanchonete, no Jardim Cruzado.

Os policiais militares foram até a lanchonete, conversaram com o proprietário e este confessou que comprou a escada do menor por R$ 30,00 e que ela estava no porta-malas de seu carro.

Todos os objetos furtados foram devolvidos à vítima e tanto o adolescente quanto o proprietário da lanchonete (receptador), foram conduzidos ao plantão policial, onde foi registrada a ocorrência.

Em seguida, ambos foram liberados, sendo o adolescente, entregue à sua genitora.

