Adolescente desaparece em Sorocaba e pode estar em São Carlos

Uma adolescente de 13 anos, moradora da cidade de Sorocaba, SP, está desaparecida desde o último domingo (16) e há informações que indicam que ela possa estar em São Carlos.

De acordo com a mãe, há algumas semanas a filha Bianca Ferreira Alcova perguntou se ela a deixaria namorar com um rapaz de 20 anos, ao que ela respondeu negativamente, justificando que a filha é muito jovem e menor de idade.

A mulher contou que na madrugada de domingo (16), acordou e percebeu que Bianca não estava em casa, porém no dia seguinte a adolescente postou fotos em redes sociais, sorrindo, aparentemente bem e comunicou-se com a mãe, também através das redes sociais, dizendo que estava bem, que não se preocupasse e que logo voltaria para casa, porém não retornou mais e nem disse onde estava.

Recentemente a menor voltou a comunicar-se com sua genitora através das redes sociais e disse que se enganou, que caiu em um golpe, envolvendo-se com um homem que não era o que dissera ser. Depois disse que não podia contar mais nada, pois estava sendo vigiada.

A mãe da garota passou então a tentar obter alguma informação sobre onde estaria sua filha, através do celular, que de acordo com o email cadastrado, a última sincronização de dados foi feita em São Carlos, no dia 19 de julho.

Depois de tudo isso, a avó de Bianca disse à mãe da menina que soube que antes de desaparecer, ela vinha mantendo contato, através das redes sociais, com um caminhoneiro de São Carlos.

O caso está sendo investigado e se alguém tiver visto Bianca recentemente ou souber alguma informação sobre seu paradeiro deve comunicar à polícia imediatamente.

