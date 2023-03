Adolescente de 14 anos é flagrado com maconha dentro de escola em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um adolescente de 14 anos foi flagrado com uma porção de maconha escondida em um apontador no interior da E.E. José Juliano Neto, na Vila Nery. Após ser detido, foi encaminhado à Dise e após as formalidades de praxe, liberado para o pai. A droga foi apreendida.

O adolescente disse que teria comprado a maconha de um desconhecido por R$ 5 e foi descoberto após movimentação estranha na sala onde estuda. Teria sido flagrado por uma câmera de segurança por funcionários da direção.

Leia Também