Adolescente de 14 anos é flagrado com entorpecentes no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 14 anos foi flagrado com drogas na tarde desta terça-feira, 12, no bloco 5, do CDHU, na Vila Isabel.

A apreensão aconteceu quando policiais militares realizavam uma operação no bairro. Ao ver a viatura, o infrator tentou a fuga e jogou uma sacola que estava em seu poder.

Posteriormente ocorreu a abordagem dentro de um apartamento e a recuperação da sacola, que continha entorpecentes em seu interior.

Encaminhado à Dise, foi posteriormente liberado a um responsável. A droga, apreendida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também