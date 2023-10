Adolescente conduzindo motocicleta se envolve em acidente na região da rodoviária

Vítima sendo atendida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos na condução de uma moto ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (6), nas imediações do terminal rodoviário, no Jardim Macarengo.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o adolescente seguia pela avenida Trabalhador São-Carlense sentido rodoviária/USP, quando teve a frente interceptada por um Jeep/Renegada que transitava pela mesma avenida, porém em sentido oposto e realizou uma conversão à esquerda. O carro não teria respeitado o sinal de pare. O adolescente não conseguiu desviar ou frear e acabou atingido a porta do passageiro do carro. Com o impacto ele foi arremessado ao solo.

A motorista do Renegade acionou o socorro e o Samu compareceu ao local para socorrer o condutor da moto que foi encaminhado até a Santa Casa com escoriações. A Polícia Militar tomou as medidas cabíveis em relação ao caso, pelo fato do adolescente não possuir carteira de habilitação.

Leia Também