Acusados de tráfico de drogas, três são detidos pela PM

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares detiveram por volta das 20h25 desta quarta-feira, três homens, todos acusados de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu no cruzamento das ruas Pastor Bento com a Antonio Rogano, na Vila Jacobucci, em um local conhecido como “ponto de venda” de drogas.

De acordo com os PMs, quatro pessoas estavam em atitude suspeita e com a aproximação da viatura, um comparsa que estava em uma bike, conseguiu a fuga.

O trio restante até tentou fugir, mas foram abordados. Os suspeitos tinham 34 anos e dois deles, 18 anos. Após revista nos suspeitos e varredura pelo local, os policiais localizaram 180 pinos com cocaína, 20 porções de maconha e ainda R$ 41. Todo o material foi apreendido e juntamente com os acusados, encaminhado à CPJ. Após as deliberações de praxe, o trio foi recolhido ao centro de triagem.

